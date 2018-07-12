ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #ترهونة عياد البي مع أصحاب الصيدليات العاملة دا…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #ترهونة عياد البي مع أصحاب الصيدليات العاملة داخل الحدود الإدارية للبلدية، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ترهونة وعضو المجلس البلدي المراقب لقطاع الصحة، لبحث توحيد الأسعار داخل البلدية ومراعاة ظروف المواطنين.
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