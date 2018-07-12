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#ليبيا_الآن | إستلم مراقب الإقتصاد في مدينة #درنة كميات من الدقيق المخصص للمخا…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستلم مراقب الإقتصاد في مدينة #درنة كميات من الدقيق المخصص للمخابز من وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، وشرع صندوق موازنة الاسعار بتوزيع مخصصات المخابز الواقعة ضمن نطاقه الإداري في المدينة.





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