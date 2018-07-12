ليبيا_الآن | إستلم مراقب الإقتصاد في مدينة #درنة كميات من الدقيق المخصص للمخا…

#ليبيا_الآن | إستلم مراقب الإقتصاد في مدينة #درنة كميات من الدقيق المخصص للمخابز من وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، وشرع صندوق موازنة الاسعار بتوزيع مخصصات المخابز الواقعة ضمن نطاقه الإداري في المدينة.









