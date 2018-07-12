ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #الكفرة أحمد جمهور مع نائب رئيس بعثة منظمة الإغ…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #الكفرة أحمد جمهور مع نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية، بحضور بعض أعضاء المجلس البلدي، لتنسيق زيارة وفد من الهيئة للمدينة، وتقييم الاأوضاع الانسانية لتقديم المشورة للجهات المانحة.
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