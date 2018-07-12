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#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #الكفرة أحمد جمهور مع نائب رئيس بعثة منظمة الإغ…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #الكفرة أحمد جمهور مع نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية، بحضور بعض أعضاء المجلس البلدي، لتنسيق زيارة وفد من الهيئة للمدينة، وتقييم الاأوضاع الانسانية لتقديم المشورة للجهات المانحة.




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قناة الان

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