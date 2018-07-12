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#الموصل تستذكر بألم خلافة داعش المهزومة #العراق #أخبار_الآن

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#الموصل تستذكر بألم خلافة داعش المهزومة
#العراق #أخبار_الآن

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قناة الان

قناة الان

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