ليبيا_الآن | إستلم مراقب الاقتصاد في مدينة #توكرة كميات من الدقيق المخصص للمخ…

#ليبيا_الآن | إستلم مراقب الاقتصاد في مدينة #توكرة كميات من الدقيق المخصص للمخابز من وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، وشرع صندوق موازنة الأسعار بتوزيع مخصصات المخابز الواقعة ضمن نطاقه الإداري، على أن تلتزم المخابز بكمية خمس قناطر يوميًا، وبتسعير 10 قطع من الخبر بدينار.





