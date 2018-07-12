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#ليبيا_الآن | إستلم مراقب الاقتصاد في مدينة #توكرة كميات من الدقيق المخصص للمخ…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستلم مراقب الاقتصاد في مدينة #توكرة كميات من الدقيق المخصص للمخابز من وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة، وشرع صندوق موازنة الأسعار بتوزيع مخصصات المخابز الواقعة ضمن نطاقه الإداري، على أن تلتزم المخابز بكمية خمس قناطر يوميًا، وبتسعير 10 قطع من الخبر بدينار.



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