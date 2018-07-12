ليبيا_الآن | وصلت مادة البيتومين (القطران) لشركتي مسار المعمار وسما اجدابيا، ل…

#ليبيا_الآن | وصلت مادة البيتومين (القطران) لشركتي مسار المعمار وسما اجدابيا، لتباشرا عملهما في الأيام القليلة المقبلة، في تنفيذ مشروعات الطرف في بلدية #الكفرة، ويُنتظر وصول المادة الى شركة الهروج، على أن يتم توقيع عقود جديدة للطرق بالبلدية بعد شروع الشركات في تنفيذ المشروعات.