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#ليبيا_الآن | وصلت مادة البيتومين (القطران) لشركتي مسار المعمار وسما اجدابيا، ل…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وصلت مادة البيتومين (القطران) لشركتي مسار المعمار وسما اجدابيا، لتباشرا عملهما في الأيام القليلة المقبلة، في تنفيذ مشروعات الطرف في بلدية #الكفرة، ويُنتظر وصول المادة الى شركة الهروج، على أن يتم توقيع عقود جديدة للطرق بالبلدية بعد شروع الشركات في تنفيذ المشروعات.

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