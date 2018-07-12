ليبيا_الآن | وصلت مادة البيتومين (القطران) لشركتي مسار المعمار وسما اجدابيا، ل…

#ليبيا_الآن | وصلت مادة البيتومين (القطران) لشركتي مسار المعمار وسما اجدابيا، لتباشرا عملهما في الأيام القليلة المقبلة، في تنفيذ مشروعات الطرف في بلدية #الكفرة، ويُنتظر وصول المادة الى شركة الهروج، على أن يتم توقيع عقود جديدة للطرق بالبلدية بعد شروع الشركات في تنفيذ المشروعات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تقرير: منافسة رباعية على لقب نجم #المونديال الروسي #مونديال_الآن #رياضة #روس…
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| افتتح اليوميين الماضيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الوسطى…
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية يتسلم مخلفات حرب من الأمن ا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_منوعات مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية يتسلم مخلفات حرب من الأمن ا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك