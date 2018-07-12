#ليبيا_الآن | أجرت لجنة مراقبة المخابز #البيضاء جولاتٍ لتفقد إلتزام كل المخابز بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد سابقًا، وتم ضبط عدد من المخابز المخالفة للتسعيرة، تبيع رغيف الخبز الواحد ب 500 درهم، فقامت اللجنة بتوزيع الخبز الموجود في المخابز المخالفة على المواطنين مجانًا.
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