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#ليبيا_الآن | إستوردت بلدية #أبو_سليم أعمدة إنارة تعمل بتقنية الطاقة الشمسية، …

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستوردت بلدية #أبو_سليم أعمدة إنارة تعمل بتقنية الطاقة الشمسية، لدعم وتطوير القدرات الذاتية، ولتحسين المستوي العام للخدمات، والإستفادة من الطاقة المتجددة، بتمويلٍ من برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.





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