#ليبيا_الآن | إستوردت بلدية #أبو_سليم أعمدة إنارة تعمل بتقنية الطاقة الشمسية، لدعم وتطوير القدرات الذاتية، ولتحسين المستوي العام للخدمات، والإستفادة من الطاقة المتجددة، بتمويلٍ من برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
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