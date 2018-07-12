#ليبيا_الآن | إستوردت بلدية #أبو_سليم أعمدة إنارة تعمل بتقنية الطاقة الشمسية، لدعم وتطوير القدرات الذاتية، ولتحسين المستوي العام للخدمات، والإستفادة من الطاقة المتجددة، بتمويلٍ من برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.









