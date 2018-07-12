ليبيا_الآن | إستلم صندوق موازنة الأسعار #طبرق دفعة من مخصصات دقيق المخابز، بك…

#ليبيا_الآن | إستلم صندوق موازنة الأسعار #طبرق دفعة من مخصصات دقيق المخابز، بكمية 5200 كيس، وهي الدفعة الثانية التي تصل للمدينة، لإحتواء أزمة نقص رغيف الخبز، وهي مخصصات لبلديات #بئر_الأشهب، #امساعد وطبرق، على أن يتم التنسيق بين مراقبي الاقتصاد في البلديات المذكورة لبدء توزيع الدقيق على المخابز







