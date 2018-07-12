ليبياـالآن| عن عمر ناهز الـ ٩٧ عامًا، توفي محمد – نجل شيخ الشهداء “عمر المختا…

#ليبياـالآن| عن عمر ناهز الـ ٩٧ عامًا، توفي محمد – نجل شيخ الشهداء “عمر المختار” في منزله بـ #بنغازي.
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