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#ليبياـالآن| عن عمر ناهز الـ ٩٧ عامًا، توفي محمد – نجل شيخ الشهداء “عمر المختا…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| عن عمر ناهز الـ ٩٧ عامًا، توفي محمد – نجل شيخ الشهداء “عمر المختار” في منزله بـ #بنغازي.

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