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#ليبياـالآن| أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية في …

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية في #ليبيا، جوازات حجاج بيت الله الحرام، وعددهم ١٣٩٩ حاجًا وحاجة. كما تمت طباعة جوازات ١٥٢ مصابًا بالأورام.

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