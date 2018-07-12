#ليبياـالآن| أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية في #ليبيا، جوازات حجاج بيت الله الحرام، وعددهم ١٣٩٩ حاجًا وحاجة. كما تمت طباعة جوازات ١٥٢ مصابًا بالأورام.