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#ليبياـالآن| بسبب فرق سعر الدولار، الخطوط الجوية #الليبية زيادة أسعار تذاكر ا…

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بسبب فرق سعر الدولار، الخطوط الجوية #الليبية زيادة أسعار تذاكر الرحلات لـ 5%.

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قناة الان

قناة الان

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