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#ليبياـالآن| #عاجل| أنباء عن عملية إنتحارية في #درنة نفذتها شقيقة إحدى قيادات…

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| #عاجل| أنباء عن عملية إنتحارية في #درنة نفذتها شقيقة إحدى قيادات #داعش الذي يتحصن في محور #المغار .

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قناة الان

قناة الان

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