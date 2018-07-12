ليبياـالآن| دعا “أحمد أبوالغيط”، الأمين العام لجامعة الدول #العربية، إلى ضرو…

#ليبياـالآن| دعا “أحمد أبوالغيط”، الأمين العام لجامعة الدول #العربية، إلى ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في #ليبيا، للحفاظ علـى وحـدتها وسـيادتها وسـلامة أراضـيها..

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد في #بكين.