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#ليبياـالآن| دعا “أحمد أبوالغيط”، الأمين العام لجامعة الدول #العربية، إلى ضرو…

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| دعا “أحمد أبوالغيط”، الأمين العام لجامعة الدول #العربية، إلى ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في #ليبيا، للحفاظ علـى وحـدتها وسـيادتها وسـلامة أراضـيها..
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد في #بكين.

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