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#ليبياـالآن| أنباء عن مقتل الداعشي بلال إدوال، إثر استهداف الجيش #الليبي مواقع…

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أنباء عن مقتل الداعشي بلال إدوال، إثر استهداف الجيش #الليبي مواقع العناصر الإرهابية في الفترة الماضية بحي القلعة.

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قناة الان

قناة الان

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