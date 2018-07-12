ليبياـالان| طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا ، في بيان لها مكت…

#ليبياـالان| طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا ، في بيان لها مكتب النائب العام بسرعة التحقيق و توضيح ملابسات مقتل المواطن “محمود العويلي الورفلي ” وزوجته ” نجاح النعيمي ” الحامل بطفليها التوأم، خلال مداهمة قوة الردع الخاصة لمنزل الضحية، الثلاثاء الماضي، بمنطقة الفرناج مقابل المعهد الوطني للإدارة.