ليبياـالان| طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا ، في بيان لها مكت…

#ليبياـالان| طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا ، في بيان لها مكتب النائب العام بسرعة التحقيق و توضيح ملابسات مقتل المواطن “محمود العويلي الورفلي ” وزوجته ” نجاح النعيمي ” الحامل بطفليها التوأم، خلال مداهمة قوة الردع الخاصة لمنزل الضحية، الثلاثاء الماضي، بمنطقة الفرناج مقابل المعهد الوطني للإدارة.
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