#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة، لبحث الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات الانتاج والصيانة والتصدير في الحقول والموانئ النفطية التي تم إغلاقها خلال أزمة خليج #سرت و #الحريقة. وكانت المؤسسة قد أعلنت عن رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ #رأس_لانوف و #السدرة و #الزويتينة و #الحريقة بعد استلامها القيادة العامة للجيش الليبي.
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