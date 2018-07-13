#ليبيا_الآن | قدّمت إدارة الموارد البشرية في ديوان المجلس البلدي #مصراتة دورة تدريبية في مجال إعداد الهياكل التنظيمية، والملاكات الوظيفية، والوصف الوظيفي للعاملين في مجال شؤون الموظفين والموارد البشرية، إستمرت لمدة خمسة أيام، في قاعة كلية التقنية الصناعية، شارك فيها 22 متدرب، وتم تسليمهم إفادة مشاركة في احتفالية بسيطة













