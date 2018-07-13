ليبيا_الآن | أطلقت بلدية #سرت وشركة خدمات النظافة العامة سرت حملة لتنظيف شوار…

#ليبيا_الآن | أطلقت بلدية #سرت وشركة خدمات النظافة العامة سرت حملة لتنظيف شوارع المدينة من القمامة والمخلفات، وأعلنت أنها ستسلّم في نهاية هذا الشهر 4 شاحنات نقل قمامة وعدد من براميل القمامة.
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