#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله نائب رئيس بعثة سفارة #بريطانيا لدى #ليبيا أنجس ماكي الذي أثنى على رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية المعنية، معربًا عن أمله في أن يعود إنتاج النفط قريبًا إلى مستوياته السابقة.
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