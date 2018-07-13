عاجل

مقهى في #دمشق يسعى لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع #عيش_الآن

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


مقهى في #دمشق يسعى لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
#عيش_الآن

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك