ليبيا_الآن | إجتمع وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق مع رئيس مجلس إدا…

#ليبيا_الآن | إجتمع وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق مع رئيس مجلس إدارة جهاز الإسكان والمرافق وعميد بلدية #عين_زارة، لمناقشة كيفية حل المختنقات التي تعاني منها البلدية، عبر تنفيذ طرق هامة وحيوية في المنطقة . وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الزيارة الميدانية للمنطقة وتحديد المطلوب.







