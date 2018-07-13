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#ليبيا_الآن | إجتمع وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق مع رئيس مجلس إدا…

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق مع رئيس مجلس إدارة جهاز الإسكان والمرافق وعميد بلدية #عين_زارة، لمناقشة كيفية حل المختنقات التي تعاني منها البلدية، عبر تنفيذ طرق هامة وحيوية في المنطقة . وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الزيارة الميدانية للمنطقة وتحديد المطلوب.




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