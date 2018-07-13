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#ليبيا_الآن | إفتتح عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار قسم جراحة الصدرية في م…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إفتتح عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار قسم جراحة الصدرية في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بحضور وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى د. نادر كويرى ومدير مستشفى الجلاء د. خالد الجازوي ورؤساء الأقسام وعدد من الأطباء والأطقم الطبية المساعدة. وتم تدشين أعمال مشروع صيانة وتطوير أجنحة العمليات في المستشفى.





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