ليبيا_الآن | إفتتح عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار قسم جراحة الصدرية في م…

#ليبيا_الآن | إفتتح عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار قسم جراحة الصدرية في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بحضور وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى د. نادر كويرى ومدير مستشفى الجلاء د. خالد الجازوي ورؤساء الأقسام وعدد من الأطباء والأطقم الطبية المساعدة. وتم تدشين أعمال مشروع صيانة وتطوير أجنحة العمليات في المستشفى.









