ليبيا_الآن | إجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة برئاسة وكيل عام وزارة الإق…

#ليبيا_الآن | إجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة برئاسة وكيل عام وزارة الإقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة سهيل بوشيحة لإستعراض رد إدارة المنطقة الحرة على تقرير ديوان المحاسبة #بنغازي. وتوصل المجتمعون إلى استمرار العمل الاداري بالمنطقة الحرة المريسة دون أي تمويل من الدولة الليبية، وإيقاف أي إجراء مالي لحين إعتماد الائحة المالية للمنطقة.







