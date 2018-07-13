ليبيا_الآن | إجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة برئاسة وكيل عام وزارة الإق…

#ليبيا_الآن | إجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة برئاسة وكيل عام وزارة الإقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة سهيل بوشيحة لإستعراض رد إدارة المنطقة الحرة على تقرير ديوان المحاسبة #بنغازي. وتوصل المجتمعون إلى استمرار العمل الاداري بالمنطقة الحرة المريسة دون أي تمويل من الدولة الليبية، وإيقاف أي إجراء مالي لحين إعتماد الائحة المالية للمنطقة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| افتتح اليوميين الماضيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الوسطى…
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية يتسلم مخلفات حرب من الأمن ا…
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_منوعات مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية يتسلم مخلفات حرب من الأمن ا…
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| بحث مراقب التعليم ببلدية #مصراتة، أمس الخميس، ومراقب الخدمات الما…
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك