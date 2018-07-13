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#ليبيا_الآن | إجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة برئاسة وكيل عام وزارة الإق…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة برئاسة وكيل عام وزارة الإقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة سهيل بوشيحة لإستعراض رد إدارة المنطقة الحرة على تقرير ديوان المحاسبة #بنغازي. وتوصل المجتمعون إلى استمرار العمل الاداري بالمنطقة الحرة المريسة دون أي تمويل من الدولة الليبية، وإيقاف أي إجراء مالي لحين إعتماد الائحة المالية للمنطقة.




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