ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عودة العمل في حقل الفيل النفطي، بع…

#ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عودة العمل في حقل الفيل النفطي، بعد اتفاق مع حرس المنشآت النفطية حول المرتبات المُتأخرة، وتوقعت أن يصل إنتاج حقل الفيل إلى 50 ألف برميل خلال 48 ساعة.
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