عاجل

#ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عودة العمل في حقل الفيل النفطي، بع…

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عودة العمل في حقل الفيل النفطي، بعد اتفاق مع حرس المنشآت النفطية حول المرتبات المُتأخرة، وتوقعت أن يصل إنتاج حقل الفيل إلى 50 ألف برميل خلال 48 ساعة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك