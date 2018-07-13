ليبيا_الآن | وزّعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواد غذائية وفرش وقطن أطفال وأ…

#ليبيا_الآن | وزّعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواد غذائية وفرش وقطن أطفال وأدوات منزلية للمطبخ على الأسر النازحة من مدينة #درنة والقاطنة في مدينة #طبرق.









