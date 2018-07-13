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#ليبيا_الآن | وزّعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواد غذائية وفرش وقطن أطفال وأ…

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وزّعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواد غذائية وفرش وقطن أطفال وأدوات منزلية للمطبخ على الأسر النازحة من مدينة #درنة والقاطنة في مدينة #طبرق.





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