ليبيا_الآن | باشر المجلس البلدي #طبرق بإصلاح خط المجاري خلف مبنى البريد القدي…

#ليبيا_الآن | باشر المجلس البلدي #طبرق بإصلاح خط المجاري خلف مبنى البريد القديم، بإشراف مكتب المشروعات في البلدية، لحل مشكلة تسرب المياه السوداء إلى البحر، بعد أن تم صيانة محطة تنقية المياه الرئيسية في العودة وإصلاح وصيانة محطات الرفع التابعة لها، في نفس السياق.









