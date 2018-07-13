ليبيا_الآن | باشر المجلس البلدي #طبرق بإصلاح خط المجاري خلف مبنى البريد القدي…

#ليبيا_الآن | باشر المجلس البلدي #طبرق بإصلاح خط المجاري خلف مبنى البريد القديم، بإشراف مكتب المشروعات في البلدية، لحل مشكلة تسرب المياه السوداء إلى البحر، بعد أن تم صيانة محطة تنقية المياه الرئيسية في العودة وإصلاح وصيانة محطات الرفع التابعة لها، في نفس السياق.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| افتتح اليوميين الماضيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الوسطى…
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية يتسلم مخلفات حرب من الأمن ا…
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_منوعات مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية يتسلم مخلفات حرب من الأمن ا…
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| بحث مراقب التعليم ببلدية #مصراتة، أمس الخميس، ومراقب الخدمات الما…
تم النشر منذُ 51 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك