

#ليبيا_الآن | #فيديو | عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني إجتماعًا أمنيًا موسعًا ضم وزير الداخلية، ومدراء #أمن الجنوب الشرقي في #ليبيا، ووكيل عام وزارة الداخلية، ومدير مكتب وزير الداخلية، ومدراء أمن #جالو، #أوجلة – #اجخرة، #أجدابيا، #الكفرة، #ربيانة و #تازربو. وبحث المجتمعون تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر منظومة مشروع النهر الصناعي في تازربو، وضرورة حماية الأهداف الحيوية وتأمين الطريق الصحراوي بالكامل، وآليات تشكيل قوة من مختلف مديريات أمن المنطقة، وتسيير دوريات للحد من التهريب والهجرة غير الشرعية وتحرك الجماعات الإرهابية.