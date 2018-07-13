#ليبيا_الآن | أعلنت بعض الغرف الأمنية في مدينة #سبها تشكيل غرفة مشتركة لتأمين الطريق الرابط بين بلديتي #الجفرة و #وادي_البوانيس برئاسة عمر سوف الجين، للحد من حالات الإعتداء والخطف والتصدي لانتشار العصابات المسلحة، على أن تقوم الغرفة بتسيير دوريات منتظمة على طول الطريق، إضافة إلى بوابات أمنية لضبط السيارات المسروقة والوصول إلى المطلوبين.