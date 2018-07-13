ليبيا_الآن| نشرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، بإن ساعات طرح الأحمال ف…

#ليبيا_الآن| نشرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، بإن ساعات طرح الأحمال في حدود 6 ساعات اليوم.
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