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#ليبيا_الآن| نشرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، بإن ساعات طرح الأحمال ف…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نشرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، بإن ساعات طرح الأحمال في حدود 6 ساعات اليوم.

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قناة الان

قناة الان

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