ليبيا_الآن| بحث مراقب التعليم ببلدية #مصراتة، أمس الخميس، ومراقب الخدمات الما…

#ليبيا_الآن| بحث مراقب التعليم ببلدية #مصراتة، أمس الخميس، ومراقب الخدمات المالية، بحضور المراقب المالي بقطاع التعليم، ورئيس القسم المالي بمراقبة التعليم، ورئيس قسم المراجعة بمراقبة الخدمات المالية، إجراءات المالية بالقطاع وتدليل العراقيل، وأخد تدبير تساعد في سرعة صرف المرتبات.
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