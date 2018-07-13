#ليبيا_الآن| افتتح اليوميين الماضيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الوسطى، ورئيس اللجنة العليا للتدريب، ومدير فرع #مصراتة، فعاليات الدورة التدريبية المخصصة لكتابة التقارير والسكرتارية.
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