#ليبيا_الآن| اختتمت مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده، أمس الخميس، بمدينة #سبها، لطالبات مراكز محو الأمية بالبلدية، نظمتها رابطة رائدات الحركة الكشفية بسبها، بالتعاون مع تنسيقية المهدية وجمعية تنوير المرأة.