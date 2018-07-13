#ليبيا_الآن| اختتمت مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده، أمس الخميس، بمدينة #سبها، لطالبات مراكز محو الأمية بالبلدية، نظمتها رابطة رائدات الحركة الكشفية بسبها، بالتعاون مع تنسيقية المهدية وجمعية تنوير المرأة.
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