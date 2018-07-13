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#ليبيا_الآن| بحثت اللجنة المركزية للإمتحانات ببريطانيا وأيرلندا، اليوم الجمعة، …

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحثت اللجنة المركزية للإمتحانات ببريطانيا وأيرلندا، اليوم الجمعة، مع رؤوساء اللجان الأربع لإمتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، بلندن، مانشستر، جلاسكو، ودبلن، ترتيبات إجراء الإمتحانات، والإستعدادات اللوجستية للتواصل والتحديث الإلكتروني مع أولياء الأمور والطلاب.


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