ليبيا_الآن| حذرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المو…

#ليبيا_الآن| حذرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية الموقتة، الأئمة والخطباء، التعرض لمجلس النواب والحكومة الموقتة، حيث تصل هذه التحذيرات إلى الإقالة من المهام المكلفين بها.
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