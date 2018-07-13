ليبيا_الآن| حذرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المو…

#ليبيا_الآن| حذرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية الموقتة، الأئمة والخطباء، التعرض لمجلس النواب والحكومة الموقتة، حيث تصل هذه التحذيرات إلى الإقالة من المهام المكلفين بها.