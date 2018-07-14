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#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني، أمس الخميس، ورئيس فرع مصل…

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني، أمس الخميس، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بخليج سرت، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة بشأن المخطط المعتمد لمدينة #سرت، والمشاريع المقترحة للمخطات المستحدثة.


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