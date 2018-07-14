#ليبيا_الآن | طالب مدير مكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق بتفعيل هيئة السلامة الوطنية #سرت وتوفير سيارتي مطافي بشكلٍ عاجل.
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