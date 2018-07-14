ليبيا_الآن | أعلنت جمهورية #الصين الاستجابة لدعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز ال…

#ليبيا_الآن | أعلنت جمهورية #الصين الاستجابة لدعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعودة شركاتها لاستئناف أعمالها في #ليبيا، والمساهمة في صندوق إعمار ليبيا، وفتح سفارتها في #طرابلس في أقرب وقت ممكن، ووقعت مذكرة تفاهم بشأن انضمام ليبيا إلى مبادرة الحزام والطريق، وخصصت 600 مليار دولار للمشاريع التي ستقام في نطاقها.
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