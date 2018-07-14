ليبيا_الآن | إلتقى عميد بلدية #سرت مختار المعداني رئيس مجلس إدارة شركة القرضا…

#ليبيا_الآن | إلتقى عميد بلدية #سرت مختار المعداني رئيس مجلس إدارة شركة القرضابية للاستثمار القابضة المهندس المهدي السريتي لمناقشة إعادة تفعيل عمل الشركة والمساهمة في تسليم مقرها الرئيسي وتذليل الصعاب التي تواجه عملها الشركة والسعي لدى الجهات ذات العلاقة لتسديد مستحقاتها.