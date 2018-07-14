ليبيا_الآن | دعا المجلس البلدي #طبرق مرضى السكر في المدينة، والمسجلين بالمنظو…

#ليبيا_الآن | دعا المجلس البلدي #طبرق مرضى السكر في المدينة، والمسجلين بالمنظومة، التوجه إلى عيادة المختار لإستلام أدوية السكر المستلمة من الإتحاد الأوربي مجاناً.
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