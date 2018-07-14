#ليبيا_الآن | وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إتفاقًا مع سفير #إيطاليا لدى #ليبيا جوزيبي بيروني بقيمة 500 ألف يورو، لتعزيز جهود الوساطة والمصالحة المحلية.