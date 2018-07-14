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#ليبيا_الآن | وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إتفاقًا مع سفير #إيطاليا لدى …

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إتفاقًا مع سفير #إيطاليا لدى #ليبيا جوزيبي بيروني بقيمة 500 ألف يورو، لتعزيز جهود الوساطة والمصالحة المحلية.

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