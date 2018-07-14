ليبيا_الآن | زار مندوبي مفوضية شؤون اللاجئين مدينة #الزنتان في جبال #نفوسة و…

#ليبيا_الآن | زار مندوبي مفوضية شؤون اللاجئين مدينة #الزنتان في جبال #نفوسة والتقوا مع السلطات المحلية والعائلات النازحة، تمهيدًا لتنفيذ عدد من مشاريع التأثير السريع،وتقديم المساعدات الإنسيانية.







