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#ليبيا_الآن | زار مندوبي مفوضية شؤون اللاجئين مدينة #الزنتان في جبال #نفوسة و…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار مندوبي مفوضية شؤون اللاجئين مدينة #الزنتان في جبال #نفوسة والتقوا مع السلطات المحلية والعائلات النازحة، تمهيدًا لتنفيذ عدد من مشاريع التأثير السريع،وتقديم المساعدات الإنسيانية.




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