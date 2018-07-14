ليبيا_الآن | زار مندوبي مفوضية شؤون اللاجئين مدينة #الزنتان في جبال #نفوسة و…

#ليبيا_الآن | زار مندوبي مفوضية شؤون اللاجئين مدينة #الزنتان في جبال #نفوسة والتقوا مع السلطات المحلية والعائلات النازحة، تمهيدًا لتنفيذ عدد من مشاريع التأثير السريع،وتقديم المساعدات الإنسيانية.
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