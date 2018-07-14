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#ليبيا_الآن | زارت وكالات الأمم المتحدة المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية …

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زارت وكالات الأمم المتحدة المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية مدينة #بنغازي، خيث جالت في المدينة وحضرت لقاء من تنظيم مفوضية المجتمع المدني في #ليبيا، حول نزع الألغام.




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