#ليبيا_الآن | زارت وكالات الأمم المتحدة المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية مدينة #بنغازي، خيث جالت في المدينة وحضرت لقاء من تنظيم مفوضية المجتمع المدني في #ليبيا، حول نزع الألغام.







