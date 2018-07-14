عاجل

#عاجل| المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع بلوغ خسائر إغلاق آبار النفط المجاورة لحقل …

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|

المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع بلوغ خسائر إغلاق آبار النفط المجاورة لحقل #الشرارة، 160 ألف برميل يوميًّا.

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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