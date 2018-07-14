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#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة IOM عثمان بلبيسي مع نائب و…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة IOM عثمان بلبيسي مع نائب وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس مكتب التعاون الدولي ورئيس التدريب ، لبحث التعاون لتقديم الدعم للنازحين الليبيين والمهاجرين.

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