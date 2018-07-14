

رئيسة #كرواتيا ,بطلة على صفحات الليبيين.فما السبب؟

لماذا؟

وعن الموضوع لذي أثير في ليبيا حول #خفر_السواحل_الليبية و إتهامها لهم بإغتصاب المهاجرات تحاور سالم مع الصحفية #نهلة_علي حول ما صرحت به الناشطة #نوال_الصوفي بهذا الشأن

ما رأيكم أنتم بشأن هذا التصريح ؟

رئيسة #كرواتيا ,بطلة على صفحات الليبيين.فما السبب؟لماذا؟وعن الموضوع لذي أثير في ليبيا حول #خفر_السواحل_الليبية و إتهامها لهم بإغتصاب المهاجرات تحاور سالم مع الصحفية #نهلة_علي حول ما صرحت به الناشطة #نوال_الصوفي بهذا الشأنما رأيكم أنتم بشأن هذا التصريح ؟و ستتابعون أيضا في حلقة اليوم :نجل شيخ الشهداء #عمر_المختار في ذمة الله.جائزة الإستحقاق الثقافي لذوي الإرادة من نصيب الفريق الليبي.

إستمعوا لحلقة #ليبيا_توا على #راديو_الآن عبر هذا الرابط و شاركونا بأرائكم .