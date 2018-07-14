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رئيسة #كرواتيا ,بطلة على صفحات الليبيين.فما السبب؟ لماذا؟ وعن الموضوع لذي أثير …

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


رئيسة #كرواتيا ,بطلة على صفحات الليبيين.فما السبب؟
لماذا؟
وعن الموضوع لذي أثير في ليبيا حول #خفر_السواحل_الليبية و إتهامها لهم بإغتصاب المهاجرات تحاور سالم مع الصحفية #نهلة_علي حول ما صرحت به الناشطة #نوال_الصوفي بهذا الشأن
ما رأيكم أنتم بشأن هذا التصريح ؟

رئيسة #كرواتيا ,بطلة على صفحات الليبيين.فما السبب؟
لماذا؟
وعن الموضوع لذي أثير في ليبيا حول #خفر_السواحل_الليبية و إتهامها لهم بإغتصاب المهاجرات تحاور سالم مع الصحفية #نهلة_علي حول ما صرحت به الناشطة #نوال_الصوفي بهذا الشأن
ما رأيكم أنتم بشأن هذا التصريح ؟
و ستتابعون أيضا في حلقة اليوم :
نجل شيخ الشهداء #عمر_المختار في ذمة الله.
جائزة الإستحقاق الثقافي لذوي الإرادة من نصيب الفريق الليبي.

إستمعوا لحلقة #ليبيا_توا على #راديو_الآن عبر هذا الرابط و شاركونا بأرائكم .

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