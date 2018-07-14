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#ليبيا_الآن | قدّمت منظّمة تطوير برنامج تدريبي الذي خاص بمشروع Outlier الذي أطل…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّمت منظّمة تطوير برنامج تدريبي الذي خاص بمشروع Outlier الذي أطلقه مركز تطوير لريادة الأعمال بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الإتحاد الأوربي، حول المهارات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة بجاهزية أفضل.




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