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#ليبيا_الآن | إجتمع وفد من المنظمة الدولية للهجرة IOM مع وزارة العدل، لبحث كيفي…

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع وفد من المنظمة الدولية للهجرة IOM مع وزارة العدل، لبحث كيفية العمل معاً على تشريع مكافحة الإتجار، وبناء القدرات، والحاجة المأساوية لإدارة الجثث على طول الساحل الليبي.

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