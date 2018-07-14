ليبيا_الآن | إجتمع وفد من المنظمة الدولية للهجرة IOM مع وزارة العدل، لبحث كيفي…

#ليبيا_الآن | إجتمع وفد من المنظمة الدولية للهجرة IOM مع وزارة العدل، لبحث كيفية العمل معاً على تشريع مكافحة الإتجار، وبناء القدرات، والحاجة المأساوية لإدارة الجثث على طول الساحل الليبي.