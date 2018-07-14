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#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم، و…

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم، ورشة عمل حول حقوق ملكية الأرض والممتلكات في #ليبيا. وناقش المشاركون خلال هذه الورشة التي امتدت على مدى يومين الآليات والأطر القانونية والحلول لمعالجة المظالم التي حدثت بسبب قوانين واجراءات الملكية السابقة.


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