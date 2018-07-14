ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم، و…

#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم، ورشة عمل حول حقوق ملكية الأرض والممتلكات في #ليبيا. وناقش المشاركون خلال هذه الورشة التي امتدت على مدى يومين الآليات والأطر القانونية والحلول لمعالجة المظالم التي حدثت بسبب قوانين واجراءات الملكية السابقة.



