ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم، و…

#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم، ورشة عمل حول حقوق ملكية الأرض والممتلكات في #ليبيا. وناقش المشاركون خلال هذه الورشة التي امتدت على مدى يومين الآليات والأطر القانونية والحلول لمعالجة المظالم التي حدثت بسبب قوانين واجراءات الملكية السابقة.
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